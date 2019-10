Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia con una sessione tecnico-tattica che poi si è conclusa con una partita a ranghi misti cui non ha preso parte Berenguer: per l’esterno spagnolo ancora terapie, post infortunio di sabato scorso alla caviglia sinistra. Il programma di domani prevede una seduta tecnico-tattica pomeridiana di preparazione alla sfida contro il Cagliari in calendario domenica 27 ottobre alle ore 15