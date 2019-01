Il Torino ha definito un'operazione per quanto riguarda il mercato in uscita: Karlo Butic, che nella scorsa stagione è stato il capocannoniere della Primavera granata con 30 gol messi a segno tra campionato, Coppa Italia e Torneo di Viareggio, è stato ceduto in prestito all'Arezzo, che milita nel campionato di serie C.



Nella prima parte di questa stagione Butic ha vestito la maglia della Ternana, sempre in serie C, ma non ha mai trovato molto spazio. Per questo il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi hanno deciso di richiamarlo dal prestito in Umbria e trovargli una nuova squadra.