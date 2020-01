Tra i giocatori che il Torino sta seguendo con maggiore attenzione in questa sessione di mercato c'è il centravanti Gianluca Scamacca. L'attaccante al momento è in forza all'Ascoli ma il suo cartellino è di proprietà del Sassuolo: il direttore sportivo Massimo Bava si è mosso nelle scorse settimane per il giocatore che, però, difficilmente arriverà alla corte di Walter Mazzarri.



Troppo alto il costo del cartellino del giocatore, che piace anche al Benfica: il Torino si sta quindi guardando intorno alla ricerca di alternative per l'attacco.