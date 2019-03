Se contro la Fiorentina per il Torino la strada dovesse mettersi in salita, Walter Mazzarri potrà contare su un attaccante in più in panchina: Vitalie Damascan. Il centravanti moldavo, che era rientrato con qualche giorno d'anticipo dagli impegni con la propria nazionale a causa di un problema muscolare, ha smaltito l'infortunio e, questo pomeriggio, ha svolto l'allenamento con i propri compagni di squadra.



Damascan potrà così essere inserito nell'elenco dei convocati per la partita contro la Fiorentina, dove continuerà a inseguire l'esordio in maglia granata.