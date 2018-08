Ilper il futuro scommette su KarloL'attaccante croato, l'anno scorso capocannoniere della formazione Primavera con i suoi 30 gol (tra campionato, Coppa Italia e Torneo di Viareggio) ha infatti rinnovato il proprio contratto con la società granata, come lui stesso ha annunciato su Instagram.Nelle prossime ore Butic si trasferirà in prestito alla, in serie C, per proseguire il proprio percorso di crescita, nel frattempo però può festeggiare per il nuovo contratto con il club granata. "Sono molto contento di aver rinnovato con questo grande club" ha scritto su Instagram.