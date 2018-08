Tra i tanti giocatori del Torino in forse per la partita di domenica sera contro l'Inter c'è anche Simone Edera. Il giovane attaccante si è fermato alla vigilia di Torino-Roma a causa di un affaticamento muscolare e in questi giorni ha sempre svolto un allenamento differenziato rispetto ai propri compagni di squadra.



Walter Mazzarri e lo staff medico granata stanno monitorando giorno dopo giorno le condizioni fisiche di Edera nella speranza di poterlo recuperare per la trasferta di domenica sera a San Siro.