Leonardo Candellone è stato uno dei trascinatori del Pordenone che, nel week end, ha ottenuto la storica promozione in serie B. Ora l'attaccante cresciuto nella Primavera granata e ancora di proprietà del Torino potrebbe restare per un'altra stagione in prestito al club friulano per affrontare il suo primo campionato di B.



Il Pordenone ha infatti, per contratto, la possibilità di rinnovare il prestito per un altro anno di Leonardo Candellone.