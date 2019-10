L'esperienza al Torino di Vittorio Parigini sembra essere giunta al capolinea. Nonostante i problemi fisici che lo hanno condizionato la scorsa estate siano alle spalle, nelle ultime partite Walter Mazzarri non lo ha nemmeno convocato: un chiaro segnale di come il giocatore sia sul mercato.



L'Udinese in passato è stata interessata a Parigini e la partita di domenica, proprio contro il Torino, potrebbe essere l'occasione per i dirigenti friulani di riallacciare i discorsi riguardo a un possibile passaggio dell'attaccante in bianconero. Magari già nel mercato di gennaio.