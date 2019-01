La sessione del mercato invernale che è appena iniziata potrebbe avere tra i protagonisti anche Karlo Butic, l'ex bomber della Primavera del Torino in questa prima parte di stagione ha indossato la maglia della Ternana in serie C: in rossoverde ha però giocato poco e per questo motivo nelle prossime settimane potrebbe cambiare squadra.



Sulle tracce di Butic c'è la Pistoiese ma anche alcune squadre della serie B spagnola: il direttore sportivo del Torino, Gianluca Petrachi, è già al lavoro per cercare una nuova squadra a cui cedere in prestito l'attaccante croato.