Nel giro di poche ore il Torino ha chiuso le trattative per gli acquisti di Nikola Vlasic dal West Ham e Aleksej Miranchuk dall'Atalanta (entrambi arrivano con la formula del prestito con diritto di riscatto), nelle stesse ore la società granata ha di fatto chiuso anche un'operazione in uscita cedendo Vincenzo Millico al Cagliari.



L'ex attaccante della Primavera non rientra nei piani di Ivan Juric e il Torino, dopo alcuni prestiti nelle ultime stagioni, ha deciso di venderlo a titolo definitivo: ora si attende solo che l'operazione venga ufficializzata.