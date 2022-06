Dopo aver ceduto Magnus Warming al Darmstadt in prestito, il Torino si appresta a chiudere la seconda operazione in uscita di questa sessione di calciomercato: Nicola Rauti è infatti a un passo dal prestito alla Spal.



L'ex attaccante della Primavera, che nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Pescara in serie C, si trasferirà alla Spal con la formula del prestito con dritto di riscatto il favore dei ferraresi e controriscatto per i granata. Prima di trasferirsi in Emilia dovrà però rinnovare il contratto con il Torino.