Simone Edera è vicinissimo all'addio al Torino. L'attaccante ex Primavera ha infatti trovato l'accordo per il suo trasferimento al Pordenone, squadra che comanda la classifica del girone A della Serie C.



Tra le squadre interessate a Edera c'era anche il Foggia ma alla fine a spuntata è stata la società neroverde: nelle prossime ore verrà ufficializzata la sua cessione al club friulano.