Nell'elenco dei convocati del Torino per la partita di questa sera contro il Monza non ci sarà Demba Seck. L'attaccante sta riflettendo sul proprio futuro e sta valutando l'ipotesi di una cessione, magari in prestito, per poter giocare con maggiore continuità.



Al Torino rischia di trovare poco spazio con Radonjic, Vlasic e Miranchuk e per questo sta pensando di lasciare la squadra granata negli ultimi giorni della sessione estiva di mercato.