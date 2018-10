Dopo la convocazione di Ola Aina da parte della Nigiera, è ora arrivata la chiamata del Venezuela per Tomas Rincon. Non è una novità la chiamata del mediano del Torino nella Vinotinto, semmai a sorprendere è l'avversario contro cui giocherà il prossimo venerdì 12 ottobre: la Nazionale del Paesi Baschi, una nazionale che ufficialmente non esiste.



La partita che si giocherà in Spagna, sul campo del Deportivo Alaves. Non è la prima volta che il Venezuela affronta la Nazionale dei Paesi Baschi, è già capitato altre due volte nella storia. Dopo la gara in terra basca, Rincon e il Venezuela giocheranno il 16 ottobre contro gli Emirati Arabi Uniti.