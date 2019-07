Daniel Bessa non è contento al Verona: a riferirlo è stato il tecnico della formazione scaligera, Ivan Juric. Il centrocampista italo-brasiliano, rientrato dal prestito al Genoa, vorrebbe cambiare squadra e il suo procuratore ha iniziato a guardarsi intorno alla ricerca di qualche società interessata.



Il Torino nelle scorse settimane aveva svolto alcuni sondaggi per Bessa ma non aveva poi dato seguito alla trattativa. Nel caso il percorso nei preliminari di Europa League dovesse precede nel modo sperato, la società granata potrebbe però tornare sul giocatore per ampliare il proprio organico.