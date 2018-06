Dopo Simone Edera, un altro giovane calciatore del Torino ha rinnovato il proprio contratto: il centrocampista e capitano della formazione Primavera Antonio D'Alena. Il regista classe 1998 il prossimo anno giocherà il suo primo campionato nel calcio professionistico ma non lo farà con la maglia granata: D'Alena, infatti, sarà ceduto in prestito al Renate, squadra che milita nel campionato di serie C.



L'accordo tra i due club è stato trovato già da tempo, si attendeva solamente che il centrocampista firmasse il rinnovo con il Torino prima di chiudere l'operazione. Ora che il rinnovo è arrivato D'Alena si trasferirà in prestito al Renate.