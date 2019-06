Il Brescia, dopo la promozione in serie A, sta cercando rinforzi. La società lombarda ha posato i propri occhi anche su un giocatore di proprietà del Torino: il centrocampista Jacopo Segre.



Classe 1997, Segre nell'ultima stagione si è messo in luce con la maglia del Venezia in serie B: ora, dopo una buona stagione tra i cadetti, spera nel salto di categoria. Il Torino crede nelle sue qualità e non vorrebbe cederlo a titolo definitivo ma preferirebbe cederlo con la formula del prestito in modo di poterlo valutare anche nel campionato di serie A prima di farlo rientrare alla base.