Fausto Vera è sempre più lontano dal Torino. L'Argentinos Juniors sta infatti cercando di convincere il proprio regista a rinnovare il contratto, dopo che la trattativa con il club granata si è bloccata.



Il Torino al momento non sembra intenzionato a riprendere la trattativa, anche perché l'obiettivo primario per il centrocampo è Lucas Torreira, che è stato richiesto espressamente da Marco Giampaolo. Intanto su Vera hanno posato i propri occhi anche altri club europei, in particolare il CSKA Mosca.