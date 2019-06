Shadyha rinnovato il proprio contratto con ilfino al 30 giugno 2021. E' stato lo stesso centrocampista ex Primavera a darne l'annuncio attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram."Contento di aver rinnovato il mio contratto con il @torinofc1906 fino al 2021. Ora testa alla nuova stagione" ha scritto Oukhadda su Instagram. Nell'ultima stagione il centrocampista ha giocato in prestito all'Albissola, in serie C. Anche nella prossima stagione sarà ceduto in prestito.