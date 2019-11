Dopo gli impegni con la propria nazionale, il Venezuela, Tomas Rincon tornerà solamente domani ad allenarsi al Filadelfia con i propri compagni di squadra in vista della partita di sabato contro l'Inter. La sua presenze in campo contro i nerazzurri è quindi tutt'altro che scontata.



Walter Mazzarri deciderà solamente all'ultimo se impiegare o meno Rincon nella prossima partita, nel caso il numero 88 non dovesse giocare, a sostituirlo nel centrocampo del Torino sarà Daniele Baselli, ormai ristabilitosi dall'infortunio alla caviglia.