Nell'ultima sessione di mercato Soualiho Meité, così come i suoi compagni di squadra, è stato blindato dal Torino: la società granata non ha voluto prendere in considerazione le offerte per il centrocampista francese che è così rimasto sotto la Mole. Ora però, dopo un avvio di stagione deludente, la posizione del numero 23 sta cambiando.



Meité dopo aver stupito nei primi mesi della passata stagione, ha avuto un calo di rendimento che sta proseguendo anche in questo campionato: se il livello delle sue prestazioni non si alzerà, a fine stagione potrebbe finire sul mercato.