Il Wolverhampton, squadra che milita nella Premier League inglese, ha posato i propri occhi su un giovane centrocampista del Torino: Shady Oukhadda. L'ex Primavera, in questa stagione è impegnato nel campionato di serie C con la maglia dell'Albissola, squadra alla quale è stato ceduto in prestito in estate.



Oukhadda è però tenuto sotto osservazione dai dirigenti del Wolverhampton che hanno già avviato i contatti con l'entourage del centrocampista classe 1999 che, nella scorsa stagione, con la Primavera del Torino ha vinto la Coppa Italia di categoria.