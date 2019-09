Per la partita di giovedì sera del suo Torino contro il Milan, Walter Mazzarri dovrà ancora una volta fare a meno di Sasa Lukic. Il centrocampista serbo è ancora alle prese con un problema al polpaccio riscontrato durante gli impegni con la propria nazionale: domenica è stato costretto a saltare la trasferta in casa della Sampdoria e ora rischia di non poter andare neanche in panchina neppure contro il Milan.



Negli ultimi giorni Lukic ha sempre svolto un allenamento differenziato rispetto ai propri compagni di squadra.