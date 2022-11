Emirahn Ilkhan in questa prima parte di stagione ha faticato a trovare spazio nel Torino ma in casa granata c'è molta fiducia riguardo alle qualità del giovane centrocampista turco. E' così che, nonostante il poco spazio avuto finora, Ilkhan a gennaio dovrebbe rimanere alla corte di Ivan Juric.



L'ex Besiktas in questi primi mesi di ambietamento in Italia e nel calcio italiano sta dimostrando di avere ottimi margini di miglioramento e il tecnico del Torino ha intenzione di puntare su di lui per il futuro.