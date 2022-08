Tra i giocatori che dovranno lasciare il Torino in questa sessione di mercato c'è Altin Kryeziu, ex centrocampista della Primavera che non rientra nei piani di Ivan Juric ma che in Italia non sembra avere mercato.



Il dt Davide Vagnati avrà tempo anche oltre l'1 settembre per trovare una squadra al centrocampista, che potrà essere ceduto all'estero nelle nazioni dove la sessione estiva di mercato non è ancora chiusa.