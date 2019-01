Al Torino è arrivata un'offerta importante per Andreanelle ultime ore. Come riportato da Sky Sport, il, club della massima serie cinese,per il cartellino del Gallo.Prima della gara di campionato vinta 1-0 contro l'Inter, il ds Petrachi aveva ribadito la volontà di trattenere Belotti in questa finestra di mercato: "Se avessimo voluto, si sarebbero potuti portare avanti dei discorsi con alcune società. Belotti era cercato da una squadra di cui non rivelo il nome. Erano stati offerti dei soldi importanti, ma il presidente ha fermato ogni discorso".GIOCA A FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su