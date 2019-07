Il Torino e Federico Dimarco si stanno avvicinando sempre di più. Il terzino sinistro di proprietà dell'Inter, ma che nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Parma, giorno dopo giorno sta sempre di più diventando un obiettivo primario per la società granata che è appunto alla ricerca di un esterno mancino per il 3-4-3 di Walter Mazzarri.



Dimarco, al momento, sembra essere favorito rispetto ad altri giocatori per i costi maggiormente abbordabili dell'operazione: il Torino potrebbe infatti arrivare al calciatore di proprietà dell'Inter acquistandolo in prestito con l'eventuale diritto di riscatto da esercitare fra un anno.