Altra operazione in uscita in questa sessione di mercato per il Torino: il difensore Alessandro Buongiorno, lo scorso anno capitano della formazione Primavera, è stato ceduto con la formula del prestito al Gozzano, squadra che milita nel campionato di serie C.



Nella prima parte di questa stagione Buongiorno ha vestito la maglia del Carpi, in serie B, ma non è riuscito a giocare con continuità: per questo motivo la società granata lo ha richiamato dal prestito in Emilia e lo ha girato al Gozzano con la speranza che il difensore classe 1999 possa giocare con maggiore continuità.