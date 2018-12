Sono sei i difensori centrali che compongono l'attuale reparto arretrato del Torino: i titolari Armando Izzo, Nicolas Nkoulou e Koffi Djidji, il veterano Emiliano Moretti e i poco utilizzati Lyanco e Gleison Bremer. Oltre a loro c'è poi il Primavera Erick Ferigra che spesso si allena agli ordini di Walter Mazzarri.



Uno di loro a gennaio partirà: i candidati principali a lasciare la squadra granata sono i due brasiliani, Lyanco e Bremer, che finora sono anche, per motivi diversi, i due giocatori che hanno giocato di meno. Il difensore che lascerà Torino non lo farà in maniera definitiva, ma solamente in prestito.