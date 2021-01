In questi ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato il Torino potrebbe dire addio a Nicolas Nkoulou: il difensore è infatti nel mirino del Parma che ha già avanzato un'offerta sia alla società granata che allo stesso giocatore.



L'esito della trattativa dipenderà dalla volontà dello stesso Nkoulou: il difensore è in scadenza di contratto e non ha intenzione di rinnovare, il Torino, che altrimenti perderebbe il giocatore a parametro zero fra qualche mese, non si opporrebbe quindi alla cessione. Resta da capire se Nkoulou accetterà l'offerta del Parma o se preferirà andare a scadenza di contratto e valutare eventuali offerte future.