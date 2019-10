Proseguono in casa Torino le trattative per il rinnovo del contratto di Lorenzo De Silvestri: il terzino destro è in scadenza ma la volontà della società granata è quella di prolungare il legame per almeno un'altra stagione.



La fumata bianca alla trattativa è vicina e, nelle prossime settimane, potrebbero arrivare anche le firme sul nuovo contratto da parte di De Silvestri. L'annuncio potrebbe esserci durante la prossima pausa del campionato per gli impegni delle varie nazionali.