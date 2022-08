Per la partita di giovedì del Torino contro l'Atalanta potrebbe tornare nell'elenco dei convocati di Ivan Juric un difensore: David Zima. Il centrale ceco aveva subito un infortunio alla spalla nell'amichevole estiva contro il Nizza che non gli ha permesso di essere a disposizione nelle prime gare ufficiali della stagione (tra Coppa Italia e campionato).



Contro l'Atalanta dovrebbe tornare almeno in panchina per poi essere a completa disposizione del tecnico nelle prossime settimane.