Il Torino ha rescisso il contratto del difensore della Primavera Edoardo Bianchi. Classe 1999, il centrale era arrivato in granata lo scorso gennaio dall'Empoli, in questo avvio di stagione non ha collezionato solo pochi minuti con la formazione allenata da Federico Coppitelli e ora è pronto a firmare il proprio contratto con il Bari, in serie D.



In estate Bianchi era stato sondato da diverse società di serie C ma non è mai andato in porto nessun affare, ora avrà la possibilità di mettersi in mostra in una piazza importante come quella pugliese.