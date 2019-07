Mentre la squadra di Walter Mazzarri sta proseguendo i propri allenamenti nel ritiro di Bormio, il direttore sportivo del Torino, Massimo Bava, è al lavoro per mettere alcuni colpi sia in entrata che in uscita: uno è stato definito proprio in queste ore. Il terzino Matteo Procopio è infatti a un passo dal passaggio in prestito al Lecco, in serie C.



Procopio nell'ultima stagione ha vestito la maglia della Reggina, sempre in serie C, ora si appresta a iniziare una nuova avventura.