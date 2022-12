La Reggina ha messo nel mirino Brian Bayeye. Il terzino è stato il primo calciatore acquistato dal Torino la scorsa estate ma, fino a questo momento, non ha mai trovato spazio: per questo motivo nel mercato di gennaio verrà ceduto in prestito.



La Reggina lo aveva cercato già ad agosto ma la sua partenza era stata bloccata perché non era arrivato un suo sostituto. Alla riapertura del mercato il prossimo 2 gennaio la trattativa questa volta potrebbe andare in porto.