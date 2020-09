In queste ore, secondo quanto riporta Toro.it, si concretizzerà la cessione di un giocatore in prestito per il Torino.Si tratta di Ben Lhassine Kone, esterno classe 2000, già l’anno scorso in prestito in Calabria.



Nella scorsa stagione l’ivoriano aveva subito un grave infortunio al crociato in ottobre e non era riuscito così a fornire il contributo voluto, totalizzando solo 6 presenze. L’allenatore del Cosenza però, mister Occhiuzzi, crede molto nelle potenzialità del ragazzo e gradirebbe lavorare ancora con lui.