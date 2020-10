Nella sessione estiva di calciomercato il Torino non è riuscito a mettere a segno l'acquisto del regista di centrocampo tanto cercato, per questo motivo il dt Davide Vagnati tornerà sul mercato a gennaio: tra i giocatori seguiti per questo ruolo c'è Lasse Schone.



A favorire l'eventuale arrivo del centrocampista danese dal Genoa (al momento però non c'è ancora nessuna trattativa) potrebbe essere una modifica del regolamento: negli ultimi giorni si sta infatti valutando l'ipotesi di allargare le rose delle squadre di serie A (attualmente possono essere iscritti un massimo di 25 calciatori over 22, di cui quattro devono però essere cresciuti nel vivaio del club). La lista del Torino è al momento al completo, con il regolamento attuale per tesserare Schone, o qualsiasi altro giocatore, Vagnati dovrebbe prima vendere qualcuno. Un allargamento della rosa permetterebbe invece di acquistarne altri senza cessioni.