Dennis Stojkovic non è più un calciatore del Torino. Il trequartista serbo arrivato in estate ha infatti rescisso il proprio contratto dopo non essere riuscito a imporsi nella squadra di Ivan Juric ma neppure in quella Primavera: appena una presenza con la formazione giovanile granata e una sola convocazione in Prima squadra, per la partita di Coppa Italia contro la Cremonese a metà agosto.



Ora Stojkovic sarà libero di firmerà con un'altra società, lasciandosi alle spalle la deludente avventura al Torino.