Buone notizie per Walter Mazzarri in vista della partita di domenica pomeriggio del sul Torino contro l'Udinese: il terzino nigeriano Ola Aina, infortunatosi contro la Spal, quest'oggi ha svolto quasi tutto l'allenamento con i propri compagni di squadra e potrebbe quindi essere convocato per la partita della Dacia Arena.



Resta da capire se scenderà o no in campo. Al momento il favorito per una maglia da titolare nel ruolo di esterno sinistro resta lo spagnolo Alejandro Berenguer, in alternativa è a disposizione di Mazzarri anche Vittorio Parigini.