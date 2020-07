Il legame tra Cristian Ansaldi e il Torino sembra destinato a continuare. Il terzino argentino è in scadenza di contratto ma la trattativa tra il suo procuratore e il direttore tecnico Davide Vagnati per il rinnovo è già stata avviata e proseguirà la prossima settimana, quando il campionato sarà finito.



Lo stesso Ansaldi si trova molto bene al Torino e preme per poter restare in granata anche nella prossima stagione.