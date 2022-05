Appare quasi del tutto improbabile che Karol Linetty nella prossima stagione possa ancora vestire la maglia del Torino. Il centrocampista polacco in questi due anni non è mai riuscito a imporsi sotto la Mole e nelle prossime settimane potrebbe essere ceduto.



Tra le squadre interessate a Linetty c'è anche la Sampdoria, società alla quale è rimasto molto legato. C'è un indizio che lascia pensare che il futuro del centrocampista polacco possa essere in blucerchiato: Linetty ha aperto un ristorante a Recco insieme all'amico Bereszyński. Sarà più facile gestirlo da Genova.