Mergim Vojvoda è rimasto al Torino, nonostante le voci di mercato su Fenerbahce e Standard Liegi. L'esterno kosovaro è in scadenza di contratto al termine di questa stagione. Ma, come si legge su Tuttosport, il club granata vanta un diritto unilaterale di prolungamento per un ulteriore anno, ovvero fino a giugno 2025, esercitabile anche a fine stagione. Un paracadute per il Torino, che così non corre il rischio di perdere il calciatore a parametro zero il prossimo 1° luglio.