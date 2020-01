Tra i giocatori che potrebbero cambiare squadra in questa sessione di mercato c'è anche Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere serbo, attualmente in prestito dal Torino allo Standard Liegi, non ha convinto il tecnico belga Michel Preud'homme che lo ha invitato a cercare una nuova sistemazione.



Tra le società interessate al giocatore c'è la Cremonese, alla ricerca di un nuovo estremo difensore dopo l'infortunio di Agazzi. Il Torino è disponibile al prestito.