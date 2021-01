Il Torino ha quest'oggi ufficializzato l'acquisto di Antonio Sanabria. L'attaccante paraguaiano, nella lista dei 25 calciatori iscrivibili al campionato, ha preso il posto di Soualiho Meité.



Domani verrà annunciato l'acquisto di Rolando Mandragora ma, a meno di una cessione dell'ultimo minuto, non si libereranno altri spazi nella lista del Torino: è così che a lasciare spazio al centrocampista potrebbe essere Samir Ujkani, che nelle gerarchie di Davide Nicola è il quarto portiere.



Le cessioni di Simone Edera, Vincenzo Millico e, eventualmente, anche quella di Jacopo Segre non libererebbero posti in lista a Mandragora, in quanto questi giocatori rientrano nella lista di quelli cresciuti nel vivaio del club.