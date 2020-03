Con la Primavera del Torino allenata da Moreno Longo ha vinto uno scudetto e una Supercoppa italiana, ora che l'allenatore guida la prima squadra granata, Andrea Zaccagno spera di poter tornare al Toro. E' stato lo stesso portiere a rivelarlo nel corso di un'intervista rilasciata a Toronews.



"Per me il Torino è tutto. Venivo dal fallimento del Padova e il Toro tramite Bave e Longo è stata la prima società a volermi. Non ho avuto esitazioni ad accettare. Col Toro ho vinto uno Scudetto ed una Supercoppa Italiana. Longo a livello giovanile ti fa allenare e preparare la partita come fossi un professionista. Devo tantissimo sia a livello umano. Spero di poter dare qualcosa anche a livello di prima squadra".