Il parco portieri della prossima stagione sarà molto diverso da quello attuale. Samir Ujkani non rinnoverà il contratto e vera lasciato partire a parametro zero mentre Salvatore Sirigu potrebbe essere ceduto. Anche per questo motivo Vanja Milinkovic-Savic, che nell'ultima stagione ha giocato in prestito allo Standard Liegi si candidato per un ritorno in granata, magari com secondo portiere.



L'estremo difensore serbo, inoltre, conosce già il nuovo direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, che lo aveva acquistato con la formula del prestito quando era alla Spal.