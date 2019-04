Contro il Cagliari il Torino dovrà fare a meno dei suoi due attaccanti titolari: Andrea Belotti è squalificato, Iago Falque è infortunato. A queste assenze va poi aggiunta quella di Vincenzo Millico, che sta ancora recuperando da un problema muscolare. E' così che un attaccante della Primavera può ora sperare nella convocazione in Prima squadra e, magari, anche nell'esordio in serie A. Parliamo di Nicola Rauti.



Classe 2000, Rauti è il secondo miglior marcatore della Primavera del Torino (il primo è Millico) e al momento non ancora mai assaporato il profumo della serie A.