Tra i protagonisti della partita del Torino contro la Fiorentina di questo pomeriggio ci sarà anche Adrien Tameze, che dovrebbe essere confermato ancora una volta nel ruolo di braccetto di destra della difesa a tre.



Il numero 61 granata è anche l'unico calciatore del Torino in diffida: dovrà quindi stare attento a non ricevere altri cartellini gialli per non essere poi costretto a saltare la successiva partita di campionato contro il Napoli, in programma il prossimo 7 gennaio.