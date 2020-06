Tra i possibili rinforzi per la fascia sinistra seguiti con attenzione dal Torino in queste settimane c'è anche Cristiano Biraghi. Molto difficilmente, però, il direttore tecnico Davide Vagnati avvierà una vera e propria trattativa per il giocatore ora all'Inter (anche se è ancora di proprietà della Fiorentina).



I costi dell'eventuale operazioni, così come quelli dell'ingaggio del calciatore, sono ritenuti troppo elevati dai dirigenti granata che per la fascia sinistra stanno valutando altre opzioni.