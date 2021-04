A fine stagione Ola Aina potrebbe tornare al Torino. Il terzino nigeriano è al momento in prestito al Fulham dove sta giocando con continuità, il club inglese ha la possibilità di riscattare il cartellino del difensore versando nelle casse granata 12,5 milioni di euro.



Il riscatto al momento sembra però improbabile per il fatto che il Fulham è al terzultimo posto in classifica e rischia la retrocessione. Aina difficilmente resterà al Torino, nel caso in cui tornasse, il dt Davide Vagnati cercherà un'altra squadra a cui cederlo.